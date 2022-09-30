Cuma günü ve Cuma namazı İslam dini ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle birçok Müslüman Cuma namazını kaçırmamak için internet üzerinden Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunu araştırıyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Şeklinde arama yapıyorlar. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 30 Eylül Ankara CUMA saati!

Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu, Özellikle Ankara'da yaşamakta olan vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu nedenle sizler için Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtını haberimize ekledik. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 30 Eylül Ankara CUMA saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslümanlar tarafından büyük öncem taşımakta olan Cuma namazı, Ankara'da bugünsaat 12:44'de kılınacak.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da Cuma namazı 30 Eylül Cuma günü Saat 12:59'da kılınacaktır.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER?

Cuma namazı 6 rekattır ortalama 10 dakika vaaz sürmektedir. Öğle namazıyla birlikte ortalama 30 dakika sürebilir. Hutbeye göre 45 dakika ile 1 saat arasında da değişebilir.