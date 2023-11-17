Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 17 Ekim Cuma Ankara cuma namaz saati!

Ankara'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 17 Ekim Cuma Ankara cuma namaz saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

17 Ekim Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 12:54 'dir. Ankara için 17 Ekim Cuma saati 12:38 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 12:54

Ankara: 12:38

İzmir: 13:01

Adana: 12:28

Bursa: 12:53

Konya: 12:41

Diyarbakır: 12:09

Eskişehir: 13:47