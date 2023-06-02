Ankara'da okunacak olan Cuma ezanı, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 2 Haziran Cuma Ankara cuma namaz saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2 Haziran Cuma günü, Ankara için cuma namazı saati 12:52 'dir. İstanbul için 2 Haziran Cuma saati 13:07 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:07

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:52

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:14

BURSA NAMAZI SAATİ: 13:07