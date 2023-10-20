Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan cuma namazı, Ankara cuma namazı saat kaçta? Sorusu ile birlikte 20 Ekim tarihi için araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı saat kaçta okunacak? 20 Ekim Cuma Ankara cuma namaz saati!

Ankara cuma namazı saat kaçta? Sorusu, cuma namazı saatini merak etmekte olan Müslümanlar tarafından 20 Ekim tarihinde araştırılmaya devam ediliyor. Ankara'da okunacak olan Cuma ezanı, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı saat kaçta okunacak? 20 Ekim Cuma Ankara cuma namaz saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 20 Ekim Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:54

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:38

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:01

Adana Cuma Namazı Saati: 12:28

Bursa Cuma Namazı Saati: 12:53

Antalya Cuma Namazı Saati: 12:47

Eskişehir Cuma Namazı Saati: 13:47

CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü müminlerin haftalık bayramı sayılır. O gün yapılan ibadetler diğer günlere göre daha büyük sevap kazandırır. Kılınan Cuma namazının fazileti pek büyüktür. Cuma için ezan okunduğu vakit her türlü işlerini bırakarak camilere koşarlar. Zira Yüce Allahımız: "Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın" buyurmuştur.

Cuma Namazı, Müslüman erkeklere farz olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de, olduğu, mutlaka kılınması gerektiği açık açık emredilmiştir. Vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma günleri öğle namazı vaktinde bu namaz kılınırsa, öğle namazı da kılınmış sayılır. Dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekatta son sünneti vardır. Bu dört rekatlık "Vakit Sünneti" kılmak sevaptır. Farz kılınmadan önce imam minbere çıkıp hutbe okur. Bu hutbenin okunması ve dinlenmesi de Cuma Namazı'nın farzlarındandır.

Farz cemaatle kılındıktan sonra Cuma'nın son sünneti niyetiyle dört, Ahir Zuhur niyetiyle dört ve Vaktin sünneti niyetiyle iki rekat namaz daha kılınır. Ahir zuhur namazının aynen Cuma'nın ilk sünneti gibi kılmak daha sevaptır.