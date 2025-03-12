Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi

AB'nin misillemesi çok ağır oldu! Trump'ın açıklaması zehir zemberek
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 12-13 Mart ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 12-13 Mart ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çankaya ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mart Ankara Çankaya su kesintisi saatleri...

Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 20:30:00

Detay: Güzeltepe Mahallesi Halit Ziya caddesi no:23 önü ,400 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Güzeltepe Mahallesi, Aziziye mahallesi.

Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 12-13 Mart ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
img

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
img

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti! Tam 24 adet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Yabancı hakem krizi ortalığı karıştırdı! Derbide kıyamet koptu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.