Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 12-13 Mart ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 20:30:00

Detay: Güzeltepe Mahallesi Halit Ziya caddesi no:23 önü ,400 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Güzeltepe Mahallesi, Aziziye mahallesi.