Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mevlana'yı Anma Töreni

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana'nın 750'inci vuslat yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mevlana'nın 750'inci vuslat yıl dönümü nedeniyle Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen anma töreni düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı Dikmen Kadın Lokalleri üyelerinden oluşan tiyatro ekibi Mevlana şiirlerinden oluşan oratoryo gösterisi sergilerken, program semazen gösterisi ile devam etti.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Kadın Lokalleri Koordinatörü Ümmühan Dumrul, vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek; "Sevgi ve hoşgörü temsilcisi olan Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak kadın lokallerinin düzenlemiş olduğu şiir dinletisi ve semazen gösterisi ile vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sevginin, dostluğun ve hoşgörünün bir arada paylaşıldığı güzel bir etkinlik oldu. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm kadın lokali personellerimize de gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.