Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi Son Etap Projesi'ne Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi Son Etap Projesi'nin çalışmalarına başladı. Projenin tanıtım ve temel atma töreni Alexander Dubçek Caddesi'nde gerçekleştirildi. Törende 3 bin 503 konutun temeli atıldı ve projenin detayları paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince "Dikmen Vadisi Son Etap Projesi" çalışmalarına başlandı.

Projenin Tanıtım ve Temel Atma Töreni, Alexander Dubçek Caddesi'nde yapıldı. Tören tanıtım filmi gösterimi ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada, 3 bin 503 konutun temelinin atılacağını belirterek, belediyeciliğin en kaliteli olanının, en uyguna vermek olduğunu söyledi.

Yavaş, "Şimdiye kadar belediye ne yaptı? İşe yaramaz projeler ortaya çıkarıp, 800 milyon doları çöpe gömüp diyorlar ki 'Biz eser siyaseti yapıyoruz.' Bunun eser siyasetiyle bir alakası yok." ifadesini kullandı.

Hak sahibi katılımcılara ve protokole teşekkürlerini ileten Yavaş'ın konuşmasının ardından Dikmen Vadisi Son Etap Projesi'nin temel atma butonuna basıldı.

Belediye şirketi Portaş'ın devraldığı proje kapsamında 1191'i hak sahiplerine verilmek üzere 3 bin 503 konut yapılacak.

Projeyi, hak sahiplerinin konutları haricindeki konutlar finanse edecek.