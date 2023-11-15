Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadi Konutları'nın Satışına Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli vatandaşların konut sahibi olmalarını sağlamak için başlattığı Dikmen Vadi Konutları"nın satışına devam ediyor. Konut satışından elde edilen gelirle düşük ya da orta gelirli vatandaşlar için yeni konutlar inşa edilecek. '1+0'dan, '4+1'e kadar daire tiplerine sahip konutları satın almak isteyen vatandaşlar, 0312 440 94 20 numaralı telefondan veya "www.portas.com.tr" adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, düşük ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını ve elde edilen gelirle de yeni konutların inşa edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

PORTAŞ (Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret AŞ), Çankaya ilçesinde temeli atılan "Dikmen Vadi Konutları"nın satışına devam ediyor.

Başkentin en büyük rekreasyon alanı olan Dikmen Vadisi'nin 5. etabında inşa edilecek olan proje hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0312 440 94 20 numaralı telefondan veya "www.portas.com.tr" adresi üzerinden ulaşabilecekler.

DİKMEN VADİSİ'NDE GÜVEN VE KALİTEYİ SİMGELEYEN PROJE

Ankara'nın en önemli konut bölgelerinden biri olarak kabul edilen Dikmen Vadisi'nde güven ve kaliteyi simgeleyen projede en düşük satış fiyatı 1 milyon 930 bin TL olarak belirlendi. Konutların fiyatları bulundukları blok ile kat gibi seçeneklerine ve büyüklüğüne göre değişirken, '4+1' konutların fiyatları ise 8.300.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Birbirine komşu iki parsel üzerinde inşa edilecek konutlar toplam 17 blok, spor merkezleri, sosyal tesisler ve ticari alanlardan oluşacak. Tek parselde az katlı bloklarda daireler geniş metrekarelere sahip olacak şekilde, diğer parselde ise yüksek katlı bloklarda küçük metrekareli olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satışından elde edilen gelirle yeni konutlar uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturulacak.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER ONLİNE OLARAK BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Doğal yaşam alanları, spor kompleksleri, açık ve kapalı otopark ile ticari alanların bulunduğu PORTAŞ Dikmen Vadi Konutları'ndan ev sahibi olmak isteyenler " https://www.portas.com.tr/dikmen-vadi-konutlari-satis-talep-formu " sayfası üzerinden de satın alma talebinde bulunabiliyorlar. Vatandaşlar bu talep sırasında daire tipini, blok ve kat seçeneklerini belirleyerek evlerin net fiyatlarını da görebiliyorlar.