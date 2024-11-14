Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyenin konferans salonunda, konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların ardından birçok kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi borcunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Detaylar haberimizde...

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORCU NE KADAR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları kapsamında, 69 milyon liralık konser harcaması yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatılırken Sosyal Güvenlik Kurumu da konuyla ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

ABB BORCU KAÇ TL?

SGK'dan yapılan açıklamada " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi" ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

ABB'nin bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğuna işaret eden Yavaş, konser harcamaları için bu bütçenin binde 6'sının harcandığını belirterek şöyle devam etti:

"Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış önümüzdeki yıla devretmiş. Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar. Ankara halkı şundan emin olsun, biz onların parasını çarçur etmeyiz, en iyi şekilde değerlendiririz. Elbette herkese hesap vermeye hazırız. Varsa bir kusuru, hatası olan cezasını çekecektir ama yoksa da bu iddiaları açıklayanlardan da asla özür falan beklemiyoruz. 'Hodri meydan' diyorum. 67 aylık bütçesinin içerisinde herkes çıkartsın, iktidara mensup belediyeler de kamu idareleri de çıkartsın bu oranda bir harcama varsa, hodri meydan göstersinler."

Yavaş, "Allah nasip ederse milli günleri gene büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Harcamaların hepsini de kuruşu kuruşuna Ankara halkına hesap vereceğiz. Bazen sanatçıyı seçerken anket yapacağız, bazen konser bedelini halka sorup 'yapmayın' derse yapmayacağız, 'yapın' derse yapacağız." dedi.