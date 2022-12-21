Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara yapılacak olan ABB öğrenci desteğinin detayları merak ediliyor. Ankaralı vatandaşlar arama motorlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB öğrenci desteği kaç TL, kimler alabilir, şartları ne? Ankara Belediyesi kantin desteği başvuru şartları ne? sorularını araştırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara kantin desteği yapacak. Yılbaşından itibaren yapılacak olan destek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB öğrenci desteği kaç TL, kimler alabilir, şartları ne? Ankara Belediyesi kantin desteği başvuru şartları ne? sorularını araştırdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ABB ÖĞRENCİ DESTEĞİ KAÇ TL?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama şöyle; "Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız."



Açıklamasına ise şöyle devam etti;

" Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle, sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara'da Başkent Kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız… SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız için… En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANTİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?