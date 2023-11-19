Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'na ev sahipliği yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'na özel düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapacak. 21-24 Kasım günlerinde 5 gün sürecek programda; yürüyüşten konferans ve seminere, atölye çalışmalarından kadın bando gösterisine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'na özel düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kadın dostu kent uygulamalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların haklarına ve güvenliklerine yönelik farkındalık oluşturacak, toplumsal bilinci artıracak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 21-24 Kasım tarihlerinde 5 gün sürecek programda; yürüyüşten konferans ve seminere, atölye çalışmalarından kadın bando gösterisine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler iş birliğiyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik BAKAP 25 Kasım farkındalık yürüyüşü ile başlayacak

Ayrımcılığa, nefret söylemine, toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek ve dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler 21-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve Başkentli kadınların katılımıyla sürdürülecek etkinliğin takvimi ise şöyle:

20 Kasım Pazartesi: Ankara'da ulusal farkındalık kampanyasının başlatılması, Atakule, Ankara Kalesi, tüm metro ve otobüslerde farkındalık çalışması TED Üniversitesi ile "Şiddetle Mücadele Yolları" Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Kadınlar Lokali saat 12.00. Kadın Güçlendirme Atölyesi Sığınmaevi 21 Kasım Salı Gölbaşı BAKAP 25 Kasım Farkındalık Yürüyüşü saat 10.00. Şiddetle Mücadele Mekanizmaların ve ABB Çalışmaları Semineri Hacettepe Üniversitesi saat 15.30 Kadınlar ile kent gezisi Beypazarı saat 15.30. 22 Kasım Çarşamba Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Semineri Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi saat 11.00. Şiddet Türleri ve Şiddetle Mücadele Mekanizmaları Semineri Altındağ Kadınlar Lokali saat 13.00. Flört Şiddeti Semineri Çankaya Üniversitesi saat 15.00. 23 Kasım Perşembe. Şiddetsiz İletişim Konferansı ABB Çocuk Meclisi Konferans Salonu saat 13.00. Hayaline Renk Ver Derneği ile Atölye Çalışması Sığınmaevi Cumhuriyet Kadınlar Bando Takımı Kortej Armada Alışveriş Merkezi Hayat Sokağı saat 18.00. - ANKARA