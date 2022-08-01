Ankara Bilim Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Ankara Bilim Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Ankara Bilim Üniversitesi ücretleri...

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Ankara Bilim Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara Bilim Üniversitesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kurulan; amacı "sürdürülebilir kalkınmayı" bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversitedir.