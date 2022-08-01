Ankara Bilim Üniversitesi Burs İmkanları!

Ankara Bilim Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Ankara Bilim Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Ankara Bilim Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Ankara BilimÜniversitesi'nde aşağıdaki şekilde olmak üzere çeşitli tiplerde burs uygulamaları vardır. Burs Yönergesi çerçevesinde belirlenen burs ve indirimler uygulanır. Burslar ve indirim oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

%100 ÖSYM Bursu

%50 ÖSYM İndirimli

%25 ÖSYM İndirimli

Tercih Bursu ( %30) Ücretli yerleşen öğrenciler için

Tercih Bursu ( %10) İndirimli yerleşen öğrenciler için

Şehit Bursu

Kardeş İndirimi

BURS OLANAKLARI HAKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Burslu veya ücretli öğrenciler, Ankara Bilim Üniversitesi dışında bir kurumun vereceği başka bir burstan yararlanabilir mi?

Ankara BilimÜniversitesi'nden alınan burslar diğer kurumlar tarafından sağlanan burslara engel teşkil etmemektedir.

Bir dersten geçilemezse veya sınıfta kalınırsa burs kesilir mi?

Ankara BilimÜniversitesi'ne giriş sırasında sağlanan burslarİngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için azami 10yarıyıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 8 yarıyıldır. Bursların devamı için akademik başarı koşulu aranmamaktadır.

Ücretli bir öğrencinin burs edinebilme olanağı nedir?

Ankara BilimÜniversitesi'nde ücretli öğrenciler için de öğrenim sırasında sağlanan burslar mevcuttur.

(1) Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,50 - 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,00 – 3,49 olan öğrencilere öğretim ücretinin %50'si oranında burs verilir

Burslu öğrenciler Yaz Okulu'ndan da ücretsiz yararlanabilir mi?

Yaz öğretimine devam etmek isteyen tüm öğrenciler (burslu öğrenciler dahil), kayıt esnasında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara Bilim Üniversitesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kurulan; amacı "sürdürülebilir kalkınmayı" bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversitedir.