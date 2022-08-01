Ankara Bilim Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Ankara Bilim Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Ankara Bilim Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara Bilim Üniversitesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kurulan; amacı "sürdürülebilir kalkınmayı" bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversitedir.

ANKARA BİLİM ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Ankara Bilim Üniversitesi, öğrencilerini akademik yaşamın yanında iş ve sosyal yaşama hazırlayan, destekleyen bir dizi etkinleri de planlamaktadır.

Öncelikle oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Merkezi ile öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıran ortamı hazırlamak, kampüs yaşantısını zenginleştirmek ve kaliteli beden eğitimi, spor ve kondisyon programları düzenleyerek öğrencilere hayat boyu kullanabilecekleri spor becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bünyesine kattığı spor takımlarıyla yerel liglerde ve Üniversite Spor Federasyonunun oluşturacağı müsabakalara, turnuvalara katılım sağlanmaktadır.

Üniversite yönetimince gerçekleştirilen seminer ve konserlerin yanı sıra, aynı hayalleri taşıyan, ortak hobileri olanların bir araya geldiği, dostlukların yeşerdiği, sosyal aktivitelere imza atıldığı, öğrencilerin kurdukları kulüplere de imkan verilmektedir.