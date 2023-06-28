Ankara bayramda ulaşım ücretsiz mi? Ankara bayramda otobüsler bedava mı 2023? 28 Haziran Ankara'da toplu taşıma bedava mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramında toplu taşımanın ücretli mi, yoksa ücretsiz mi olacağına dair merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Ankara bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bugün Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Haziran Ankara'da toplu taşıma bedava mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı açıklama ile birlikte Ankara bayramda ulaşım ücretsiz mi? sorusunu yanıtladı. Böylece bayramda toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Ankara bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bugün Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Haziran Ankara'da toplu taşıma bedava mı?

ANKARA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Kurban Bayramı süresince Başkentte;

"Toplu Ulaşım Ücretsiz."

Otobüs

Metro

ANKARAY

Teleferik

28 Haziran / 1 Temmuz

Yapılan toplu açıklamaya göre 28 Haziran Kurban bayramında İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek. Üç büyük şehirde bayram süresince Marmaray, ANKARAY, İZBAN yanı sıra otobüs, vapur, metro, metrobüs de ücretsiz olacak.