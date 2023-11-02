Ankara Barosu'nun LGBT+ etkinliğine tepki gösteren avukatın görevleri elinden alındı

Ankara Barosu'nun 14 Haziran'da düzenlediği LGBT+ etkinliğine baroya kayıtlı olan genç avukat Merve Ayvalı'dan tepki gelmişti. Bu tepki üzerine Ankara Barosu genç Avukata disiplin soruşturması açmıştı. Ankara Barosundan gönderilen yazıda, genç avukatın görevlerinden el çektirildiği bildirildi.

Ankara Barosu'nun 14 Haziran'da düzenlediği LGBT+ etkinliğine baroya kayıtlı olan genç Avukat Merve Ayvalı'dan tepki gelmişti. Bu tepki üzerine Ankara Barosu genç Avukata disiplin soruşturması açmıştı. Genç avukat "Lgbt etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı." dedi.

REFERANS ATATÜRK

Düzenlenen LGBT+ etkinliği için X hesabı üzerinden tepki gösteren Avukat Merve Ayvalı, düşüncesine referans olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gösterdi. Genç Avukatın paylaşımıysa şu şekildeydi, "Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş! Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli! Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur. Atatürk "

GÖREVLERİNDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Ankara Barosundan genç Avukata gönderilen yazıda, "Eyleminiz göz önüne alınarak Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı merkez üyeliğinizden ve Kadın Hakları Merkez üyeliği görevinizden alınıldığınız hususunu bildirmek isteriz."

"SOPAYLA SUSTURAMAZSINIZ"

Bu karardan sonra X hesabından paylaşım yapan genç Avukat Merve Ayvalı "Ankara Barosunu emperyalist odaklarla aynı dili konuşmakla suçladı. LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı. Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir. LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Yalnızca, emperyalist odaklarla aynı dili konuşmuş olursunuz."

LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır. Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır!"