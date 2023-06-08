Ankara Barajı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen önemli bir su kaynağıdır. Baraj, hem içme suyu sağlamak hem de enerji üretmek için kullanılmaktadır. Peki, Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? 8 Haziran Ankara baraj doluluk oranı!

Son güncel verilere göre, Ankara Barajı'nın doluluk oranı artış göstermiştir. Ankara'da yer almakta olan barajların son durumu hakkındaki bilgileri merak eden birçok kişi tarafından Ankara baraj doluluk oranları merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? 8 Haziran Ankara baraj doluluk oranı!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

7 Haziran Çarşamba (Dün) günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %38.74'dir. 8 Haziran tarihinde ise güncel bilgi sağlanılamamaktadır. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %46.04'dır. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.