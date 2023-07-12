Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? 12 Temmuz 2023 Ankara baraj doluluk % kaç, oranı ne kadar, yüzde kaç? 12 Temmuz Ankara baraj doluluk oranı!

Ankara Barajı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen önemli bir su kaynağıdır. Baraj, hem içme suyu sağlamak hem de enerji üretmek için kullanılmaktadır. Peki, Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? 12 Temmuz Ankara baraj doluluk oranı!

Son güncel verilere göre, Ankara Barajı'nın doluluk oranı artış göstermiştir. Ankara'da yer almakta olan barajların son durumu hakkındaki bilgileri merak eden birçok kişi tarafından Ankara baraj doluluk oranları merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Ankara baraj doluluk oranı arttı mı? Ankara baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? 12 Temmuz Ankara baraj doluluk oranı!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

12 Temmuz Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı 47.06 %'dir.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise 39.90%'dır. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :928.000 m3

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :377.000 m3

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :90.000 m3

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara'da yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden yağışlar, bitki örtüsü bozkır olan Başkentte Karadeniz şehirlerini andıran görüntüler ortaya çıkarttı. Şehrin dağları ve tepeleri yeşilin her tonuyla tanışırken uzun süre sonra yüzünü gösteren güneş, yeşil örtüyü gözler önüne serdi.

Ankara, mayıs ayı boyunca ve haziran ayının ilk haftasında aralıksız devam eden yağışlarla yeşile büründü. Zaman zaman sel felaketlerine de yol açan sağanakla kente su veren barajlar geçen yılki seviyenin üstüne çıkarken doğa da canlandı.

12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

12 Temmuz Çarşamba günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %40.04 'dür. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %47.18 'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.