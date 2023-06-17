Ankara'da meydana gelen yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Ankara baraj doluluk oranı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 17 Haziran Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? İşte Ankara baraj doluluk oranı hakkında merak edilenler ve Ankara ASKİ baraj doluluk oranları 2023!

Ankara baraj doluluk oranı ne kadar? Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Daha sonrasında vatandaşlar tarafından barajların son durumuna ilişkin detaylar Ankara ASKİ baraj doluluk oranları şeklinde araştırıldı. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte Ankara baraj doluluk oranı! 17 Haziran Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? Ankara ASKİ baraj doluluk oranları 2023!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ tarafından paylaşılmakta olan baraj doluluk oranı verilerine göre Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı 47.12 %'dir.

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :837.000 m3

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :292.000 m3

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :92.000 m3

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:39,96 %