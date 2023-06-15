Ankara'da meydana gelen yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Ankara baraj doluluk oranı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 15 Haziran Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? İşte Ankara baraj doluluk oranı hakkında merak edilenler ve Ankara ASKİ baraj doluluk oranları 2023!

Ankara baraj doluluk oranı ne kadar? Ankara'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Daha sonrasında vatandaşlar tarafından barajların son durumuna ilişkin detaylar Ankara ASKİ baraj doluluk oranları şeklinde araştırıldı. Ankara'daki son yağışların ardından Ankara'da barajların doluluk oranı merak konusu idi. İşte Ankara baraj doluluk oranı! 15 Haziran Ankara baraj doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? Ankara ASKİ baraj doluluk oranları 2023!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ tarafından paylaşılmakta olan baraj doluluk oranı verilerine göre Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı 46.94 %'dir.

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.191.000 m3

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :843.000 m3

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :259.000 m3

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :89.000 m3

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 50.250 m3

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 27.700 m3

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.310.150 m3

Barajlara Gelen Su Miktarı: 4.985.119 m3

Toplam Doluluk Yüzdesi : 46,94 %

Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 555.232.000 m3

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: 39,76 %