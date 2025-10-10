Ankara ASKİ su kesintisi! 10-11 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara'da 10 Ekim 2025 sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ ( Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bakım, onarım ve ani arızalar nedeniyle birçok bölgede plansız su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar " Ankara'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken, ASKİ ekipleri de arızaları en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 10-11 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi bilgilendirme metninin detayları haberimizde...

10-11 EKİM ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ankara'nın Çubuk, Beypazarı ve Etimesgut ilçelerinde 10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla su kesintileri devam ediyor.

Bazı bölgelerde arıza gece saatlerinde meydana geldiği için kesintiler sabah saatlerine kadar sürdü. ASKİ, ekiplerin arızaları giderme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Tahmini tamamlanma saatleri şu şekilde:

Çubuk: 10 Ekim 2025 – Saat 12.00

Beypazarı (1. Bölge): 10 Ekim 2025 – Saat 17.00

Beypazarı (2. Bölge): 10 Ekim 2025 – Saat 13.00

Etimesgut: 10 Ekim 2025 – Saat 15.00

Kesintilerin planlanan süreden önce veya sonra sona erme ihtimali bulunduğundan, vatandaşların güncel duyurular için ASKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'da su kesintisi yaşayan bölgelerde ASKİ ekipleri, onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilmesini planlıyor.

Bu süreçte bazı mahallelerde suyun hemen gelmemesi normal karşılanıyor çünkü hatların dolum süreci zaman alabiliyor. Özellikle çok katlı binalarda üst katlara su ulaşması birkaç saat gecikebilir.

ASKİ yetkilileri, vatandaşların kesinti süresince suyu tasarruflu kullanmaları ve depolarını önceden doldurmalarının önemli olduğunu vurguladı.

10 EKİM 2025 ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Çubuk

Arıza Başlangıcı: 9 Ekim 2025 – 23:15

Tamamlanma Saati: 10 Ekim 2025 – 12:00

Detay: Atatürk Mahallesi Şehit Raşit Yücel Sokak'ta içme suyu hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle kesinti uygulanıyor.

Etkilenen Bölgeler: Atatürk Mahallesi, Şehit Ahmet Aydoğan Caddesi ve bağlı sokaklar.

Beypazarı (1. Bölge)

Arıza Başlangıcı: 10 Ekim 2025 – 08:40

Tamamlanma Saati: 10 Ekim 2025 – 17:00

Detay: Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak'ta yaşanan arıza sebebiyle plansız su kesintisi gerçekleştiriliyor.

Etkilenen Bölgeler: Ayvaşık Mahallesi ve Akyazı Sokak genelinde su kesintisi sürüyor.









Beypazarı (2. Bölge)

Arıza Başlangıcı: 10 Ekim 2025 – 09:05

Tamamlanma Saati: 10 Ekim 2025 – 13:00

Detay: Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesi'nde meydana gelen su hattı arızası nedeniyle kesinti yapılıyor.

Etkilenen Bölgeler: Hacıkara Mahallesi ve civarındaki sokaklar.

Etimesgut

Arıza Başlangıcı: 10 Ekim 2025 – 09:45

Tamamlanma Saati: 10 Ekim 2025 – 15:00

Detay: Altay Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen Bölgeler: Şeker, Eryaman, Tunahan, Devlet, Altay ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri'nin bir kısmı.

ASKİ'DEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

ASKİ, su kesintilerinden etkilenen vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca, kesintiden sonra suyun bir süre bulanık veya düşük basınçla gelebileceğini, bu durumda suyun bir süre akıtılarak berraklaşmasının beklenmesi gerektiğini belirtti.

ASKİ, Ankara genelindeki tüm su kesintilerini aski.gov.tr adresi üzerinden günlük olarak duyurmakta. Vatandaşlar, "Su Arıza" bölümünden ilçelerine özel güncel kesinti bilgilerini ve tahmini bitiş sürelerini öğrenebilir.