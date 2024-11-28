Ankara Adliyesi'nde yaşanan yasak aşk skandalı gündeme oturdu. İddiaya göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., ile aynı adliyede çalışan Cumhuriyet Savcısı H.C. yasak aşk yaşıyordu. Ankara Adliyesi yasak aşk olayı nedir?

ANKARA ADLİYESİ YASAK AŞK OLAYI NEDİR?

Olay günü, Ağır Ceza Başkanı Y.G., Cumhuriyet Savcısı'nın yaşadığı aynı binada bulunan bir akrabasını ziyarete gitti. Ardından da Cumhuriyet Savcısı'nın daveti üzerine evine gitti. Bir süre sonra ise savcının boşanma aşamasında olduğu hakim eşi kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Israrla çalmaya devam edince, Savcı kapıyı açmak zorunda kaldı. Kapının açılmasıyla kocası H.C. ile Y.G.'yi gördü. Savcının karısını karşısında görüp panikleyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı korkuyla balkondan aşağı atladı. Birçok kemiğinde kırık oluşan Y.G. hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayati tehlikesini atlattı.