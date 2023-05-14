Ankara açılan sandık oranı kaç? 2023 Ankara seçim sonuçları! Ankara yüzde kaç sandık açıldı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Ankara seçim sonuçları merak konusu oldu. Peki, Ankara açılan sandık oranı kaç? Ankara yüzde kaç sandık açıldı? İşte detaylar...