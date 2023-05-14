Ankara açılan sandık oranı kaç? 2023 Ankara seçim sonuçları! Ankara yüzde kaç sandık açıldı?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Ankara seçim sonuçları merak konusu oldu. Peki, Ankara açılan sandık oranı kaç? Ankara yüzde kaç sandık açıldı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Ankara seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ankara açılan sandık oranı kaç? Ankara yüzde kaç sandık açıldı? İşte, 2023 Ankara seçim sonuçları!
İŞTE TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI!
Saat 22.34 itibarıyla sandıkların yüzde 85.82'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.13
- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.09
- Sinan Oğan yüzde 5.31
ANKARA AÇILAN SANDIK ORANI KAÇ?
Toplam sandık: 12.275
Açılan sandık: 10.901
Toplam seçmen: 4.285.644
Kullanılan oy: 3.438.264