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Ankara 3. bölge ilçeleri! Ankara 3. bölge neresi? Ankara 3. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

Ankara 3. bölge ilçeleri! Ankara 3. bölge neresi? Ankara 3. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

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Seçimlere kısa bir süre Ankara'da 3. bölge milletvekili adaylarının açıklamasının ardından vatandaşlar Ankara 3. bölge nereler, hangi ilçeler 3. bölgede merak etmekteler. Peki, Ankara 3. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? Ankara 3. bölge neresi? İşte, Ankara 3. seçim bölgesi ilçeleri!

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Ankara 3. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? Seçimlere kısa bir süre Ankara'da 3. bölge milletvekili adaylarının açıklamasının ardından vatandaşlar Ankara 3. bölge nereler, hangi ilçeler 3. bölgede merak etmekteler. Peki, Ankara 3. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? Ankara 3. bölge neresi? İşte, Ankara 3. seçim bölgesi ilçeleri haberimizde...

ANKARA 3. BÖLGE İLÇELERİ

  • Ayaş
  • Beypazarı
  • Etimesgut
  • Nallıhan
  • Sincan
  • Yenimahalle

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