Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi? Ankara ilçe ilçe seçim bölgeleri!

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi soruları yer alıyor. Peki, Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi? İşte, Ankara ilçe ilçe seçim bölgeleri!