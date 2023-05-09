Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi? Ankara ilçe ilçe seçim bölgeleri!
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi soruları yer alıyor. Peki, Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi? İşte, Ankara ilçe ilçe seçim bölgeleri!
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi? Ankara ilçe ilçe seçim bölgeleri, sorularına yanıt aradı.
ANKARA 1. 2. VE 3. BÖLGE NERESİ?
Ankara 1. Bölge nereler
Bala,
Çankaya,
Elmadağ,
Evren,
Gölbaşı,
Haymana,
Mamak,
Polatlı,
Şereflikoçhisar
Ankara 2. Bölge
Akyurt,
Altındağ,
Çamlıdere,
Çubuk,
Güdül,
Kahramankazan,
Kalecik,
Keçiören,
Kızılcahamam,
Pursaklar
Ankara 3. Bölge
Ayaş,
Beypazarı,
Etimesgut,
Nallıhan,
Sincan,
Yenimahalle