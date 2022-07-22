Ankapark maliyeti merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankapark'ın maliyeti ile ilgili de konuştu. Peki, Ankapark maliyeti ne kadar? Ankapark kaça mal oldu? İşte detaylar...

ANKAPARK MALİYETİ NE KADAR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve 801 milyon dolara mal olan Ankapark, uzun süredir atıl durumda bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle beraber Ankapark'ı gezdi. Yavaş, parkın geleceğine karar vermek için anket yapılacağını belirterek, "En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların" dedi.

"6 TANE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ EDİYOR"

Yavaş, Ankapark'ın inşaatında harcanan paraya dikkat çekerek, "Ankapark yapımı sırasındaki usulsüzlükler ile ilgili de cumhuriyet savcılığına başvurumuz çoktan yapılmıştı. Buraya harcanan para 801 milyon dolar. '1200 tane alet var' diye övünüldü, bunların da hepsini siz gezdiniz. Bu parayı harcayan 'hayır 450 milyon dolar bu da çok değil' diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı" açıklamasında bulundu.

"KARARI ANKARA HALKI VERECEK, ÇÜNKÜ PARA ONLARIN "

Vatandaşa anket yapılacağını aktaran Yavaş, "Vatandaşa sormak suretiyle bir karar vereceğiz. Bizim tarzımız şeffaflıktır. Şeffaf olacağız ve hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik, 120 futbol sahası büyüklüğünde bir yer burası. Maliyeti karşılayacak durumumuz yok. Hatalı bir yatırım. Belki kiraya verilebilir ama henüz bir kararımız yok. Vatandaş sökün atın derse söküp atarım. Anket yapacağım. Eğitim kurumlarına da açığız, tekliflere de açığız. Mail yoluyla da talep geliyordu, bilim parkı da isteyen var. En doğru kararı Ankara halkı verecek, çünkü para onların" ifadelerini kullandı.