Ankapark anketi! Ankapark ne olmalı? Oy vermek için tıklayınız!

Ankapark anket merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle beraber Ankapark'ı gezdi ve gazetecilere Ankapark hakkında anket yapılacağını söyledi. Bu sözün ardından Ankapart anketi merak ediliyordu. İşte, Ankapark anket ve oy verme linki! Ankapark ne olmalı? İşte detaylar...

ANKAPARK ANKETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle beraber Ankapark'ı gezdi. Yavaş, parkın geleceğine karar vermek için anket yapılacağını belirterek, "En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların" dedi.

Vatandaşa anket yapılacağını aktaran Yavaş, "Vatandaşa sormak suretiyle bir karar vereceğiz. Bizim tarzımız şeffaflıktır. Şeffaf olacağız ve hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik, 120 futbol sahası büyüklüğünde bir yer burası. Maliyeti karşılayacak durumumuz yok. Hatalı bir yatırım. Belki kiraya verilebilir ama henüz bir kararımız yok. Vatandaş sökün atın derse söküp atarım. Anket yapacağım. Eğitim kurumlarına da açığız, tekliflere de açığız. Mail yoluyla da talep geliyordu, bilim parkı da isteyen var. En doğru kararı Ankara halkı verecek, çünkü para onların" ifadelerini kullandı.

ANKAPARK ANKET

Ankapark anketine katılmak için buraya tıklayınız.