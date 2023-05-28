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ANKA seçim verileri açıklandı mı? 2023 ANKA seçim verileri ne? ANKA Cumhurbaşkanlığı seçimi kim önde?

ANKA seçim verileri açıklandı mı? 2023 ANKA seçim verileri ne? ANKA Cumhurbaşkanlığı seçimi kim önde?

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki, ANKA seçim verileri açıklandı mı? 2023 ANKA seçim verileri ne? ANKA Cumhurbaşkanlığı seçimi kim önde?

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ANKA seçim verileri açıklandı mı? merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 49'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 56.36, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.64 oldu. Arama motorlarında ise ANKA seçim verileri açıklandı mı? 2023 ANKA seçim verileri ne? ANKA Cumhurbaşkanlığı seçimi kim önde? araması yapılıyor.

ANKA SEÇİM VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

18.26 itibari ile ANKA Haber Ajansı'na göre Kemal Kılıçdaroğlu %51.12 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %48.96 oy aldı.

Açılan sandık oranı ise %55.71 olarak açıklandı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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