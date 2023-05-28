2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur seçimleri ülke genelinde ilgiyle takip edilirken Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne? konusu merak edildi. Peki, Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?

Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?

ANKA 2. TUR SONUÇLARI NE? ANKA SEÇİM SONUCU NE?