Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur seçimleri ülke genelinde ilgiyle takip edilirken Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne? konusu merak edildi. Peki, Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?
Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, Anka 2. tur sonuçları ne? Anka seçim sonucu ne?
ANKA 2. TUR SONUÇLARI NE? ANKA SEÇİM SONUCU NE?
Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy verme işleminin bitmesiyle kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılmaya başlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmen sayısına, 18 yaşına girmiş olan 47 bin 523 yeni vatandaş daha eklendi.
Seçim sonuçları henüz paylaşılmadı.