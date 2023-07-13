Besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anjelika Akbar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, eserleri neler, şarkıları neler? Anjelika Akbar ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Anjelika Akbar geliyor. Peki, Anjelika Akbar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Piyanist Anjelika Akbar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ANJELİKA AKBAR KİMDİR?

Anjelika Akbar (d. 1969, Kazakistan SSC), besteci ve piyanist.

Ön yaşamı

Kazakistan SSC'nde doğdu. Annesi müzisyen, babası ise hem müzisyen hem felsefecidir. İki buçuk yaşında nota biliyor ve piyano çalabiliyordu. Dört yaşında ilk bestesini yaptı ve Mutlak kulak yeteneği de fark edildi. Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin dikkatini çekmesiyle, üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirildiği Taşkent Devlet Uspensky Müzik Okulu'nda 11 yıl eğitim gördü. Ardından Taşkent Devlet Konservatuvarı'nda 5 yıl eğitim gördü. Rusya Besteciler Kurulu, Anjelika Akbar'ı En İyi Genç Besteci seçti.

Sanat yaşamı

Klasik müzik sanatçısını için uygun bir ülke olmadığını bilmesine rağmen kültürel nedenlerle, ailesini de şaşırtarak Türkiye'de yaşamayı seçti. 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti ve Hacettepe Üniversitesi'nden Bestecilik ve Orkestra Şefliği yüksek lisansı aldı. Ardından aynı üniversitede Skriabin'in "Seçme Piyano Eserlerinin armonik, melodik, ritmik, biçimsel ve felsefi açıdan Analizi" ile ve bestelediği "Senfoni No.1" ile tamamlayarak doktora derecesini aldı. 1997-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın (ilk) kurucu öğretim üyesi oldu. Hindistan, Rusya, Almanya, Fransa, Baltık devletleri, Orta Asya ülkeleri, KKTC, Katar ve Türkiye'de çok sayıda konser verdi. Özbekistan'ın UNESCO Millî Komitesine davet edildi.

Sanatçının 2002 yılında yayınladığı Vivaldi'nin Dört Mevsim keman konçertosunun piyano uyarlaması albümü, Sony Classical kataloğuna giren ilk Türk klasik müzik albümü oldu. Ardından "Birden Bire" albümünde Rana Pirinççioğlu ve Zara ile çalışan Akbar, özellikle yaşamın hızlı akışı karşısında sevgiyi ve yaşamın kendini fark etmeyi anlattı. Bach A L'Orientale kaydında ise sanatçı, Johann Sebastian Bach'ın müziğini Doğu ritimleri ile birleştirdi. Anjelika Akbar bu albümü için; "Bu bir müzik deneyi değil, çağın ihtiyacıdır. İnsanlar birbirleri ile kucaklaşmadan önce müzikleri kucaklaşsın istedim." yorumunu yapmıştır. Bach'ın göksel müziği, ney gibi doğu mistizminde önemli yer tutan müzik aletiyle buluşarak farklı bir tat oluşturarak sentez edildi. Bu noktada Akbar, sürekli çalıştığında insanı robotlaştırdığını söylediği akla dayanan Batı müziği ile, daha çok içsel olan, duygulara dayanan Doğu müziğini birleştirdi. Akbar daha sonra "Güldür Gül" adlı ilahiyi yorumlayarak sufizme olan ilgisini gösterdi.

Anjelika Akbar (Rosenbaum), pek çok ulusal ve uluslararası ödül sahibidir.

Müziğin yanı sıra, Akbar felsefe, tiyatro ve sinemayla da ilgilenmektedir.

Aile yaşamı

UNESCO üyesi olarak bir film projesi için eşiyle Türkiye'ye geldiğinde uçmasına izin vermedikleri için oğlu Türkiye'de doğmuştur. Ardından Sovyetler Birliği dağılınca Türkiye'de kalmıştır.

Anjelika Akbar 2007 yılında Tarman İnşaat'ın sahibi inşaat yüksek mühendisi Batu Tarman ile ikinci evliliğini yapmış ve müslüman olmuştur.

Evli olan Akbar'ın, ilk eşinden 1991 ve ikinci eşinden 2008 doğumlu olmak üzere, iki erkek çocuk annesidir.

Albümleri

"Bir Yudum Su" isimli albümü 2005, "Raindrops by Anjelika" albümü 2009, "İçimdeki Türkiyem" albümü 2010, "Likafoni" albümü 2011 yılı Şubat ayında ve son olarak Beni Unutma filmi için Anjelika Akbar tarafından yapılan "Beni Unutma Orijinal Film Müzikleri" albümü 2011 yılı Kasım ayında çıktı.

Kitapları

"İçimdeki Türkiyem" adlı kitabı İş Bankası Kültür Yayınlarından, "Uçan Köpek Baaşa" adlı kitabı ise Kırmızı Kedi yayınevinden çıkmıştır.