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Anız yangını nedir? Anız yangını neden çıkar?

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Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası orman yangını başladı. Ekipler iki uçak, iki helikopter ile hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor. Peki, Anız yangını nedir? Anız yangını neden çıkar?

Adana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası orman yangını başladı. Ekipler iki uçak, iki helikopter ile hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor. Anız yangını nedir? Anız yangını neden çıkar?

ANIZ YANGINI NEDİR?

Anız: Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir.

Ülkemizde 1993 yılından beri yasak olmasına rağmen, verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, ekinlerin hasadının ardından, tarlada kalan sap ve kökler yakılır. Buna anız yakma denir.

Kolay, masrafsız ve çabuk olan bu yolla, zararlıların ve çeşitli hastalıkların azaltılacağı, toprağın daha kolay işleneceği ve daha fazla verim alınacağı beklenir. Fakat beklenenin aksine, anız yakmanın yararından çok zararı bulunur.

Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok olur. Halbuki organik madde, yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlamak, topaklaşmayı temin ederek erozyonla taşınmayı önlemek ve toprağın havalanmasını sağlamak gibi önemli görevleri bulunur. Bununla beraber strüktür gibi bazı fiziksel parametreler zarar görürken, küresel ısınmaya neden olan bazı gazlar da atmosfere salınır. (Ş.KILIÇ,K.DOĞAN 2012)

Çok kolay kaybolmasına rağmen, 1 cm toprağın oluşması için 100-300 yıl gibi uzun zamana ihtiyaç vardır.

Artan nüfusu besleme kaygısıyla ortaya çıkan yoğun ve yanlış tarım uygulamaları sonucunda toprak yorulmakta ve verimliliğini kaybetmektedir. Anız yakma ve yanlış arazi kullanımını da içeren söz konusu uygulamalar verimli tarım arazilerinin azalmasına ve tarım topraklarının sürdürülebilir verimliliğini yitirmesine neden olmaktadır.

Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimlilik unsurlarına uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma yanlış bir uygulamadır

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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