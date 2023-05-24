Şarkı Anitta'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anitta kimdir? Şarkıcı Anitta (Larissa Macedo Machado) kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Anitta'nın hayatı ve biyografisi ne? İşte ayrıntılar...

ANİTTA KİMDİR?

Daha çok sahne adı Anitta ile tanınan Larissa Macedo Machado (Rio de Janeiro, 30 Mart 1993), Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, dansçı ve televizyon sunucusudur.

Yedi yaşında Rio de Janeiro'nun Honório Gurgel mahallesindeki bir Katolik kilisesinin korosunda şarkı söylemeye başladı, aynı zamanda balo salonu dansı dersleri aldı ve hatta bir dans öğretmeni olarak çalıştı. Bugün bile, balo salonu dansından stiletto'ya geçmesine rağmen, şovlarında ve video kliplerinde bir dansçı olarak becerisinden yararlanıyor.16 yaşında bir teknik okulda işletme okudu ve maden şirketi Vale'de staj yapması için çağrıldı. Şarkıcıya göre, yönetim kursu sırasında aldığı pazarlama dersleri bugün hala onun için yararlı ve ona " pazarlama vakası" dedikleri zaman övgüyle karşılandı çünkü kendi pazarlamasını planlayan ve yürüten kişi oydu.