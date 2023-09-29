Anıtkabir ziyaret saatleri günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Vatandaşlar, Anıtkabir ziyaretinde bulunmak istiyor. Peki, Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir nerede, hangi ilçede? Anıtkabir bayramda açık mı? Anıtkabir kaçta kapanıyor 2023 bugün?

Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir nerede, hangi ilçede? Anıtkabir bayramda açık mı? Anıtkabir kaçta kapanıyor 2023 bugün?

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra kabri Anıtkabir'e taşınmıştır. Bayram tatili başlarken Anıtkabir ziyaret saatleri bir kez daha gündeme geldi. Peki,Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir nerede, hangi ilçede? Anıtkabir bayramda açık mı? Anıtkabir kaçta kapanıyor 2023 bugün?

ANITKABİR KAÇTA KAPANIYOR, NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu 1.madde 2.fıkra gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

ANITKABİR BAYRAMDA AÇIK MI? ANITKABİR KAÇTA KAPANIYOR 2023?

Kurban Bayramı 2023 bu sene 26 Haziran ve 2 Temmuz'un olduğu haftada gerçekleşecek bu anlamda Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir'i 09.00 - 17.00 saatleri arasında Turgut Reis Cad. Arzu Apt. No:3/5 Mebusevleri - Tandoğan / Ankara konumuna giderek ziyaret edebilir.

İşte Anıtkabir saatleri:

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00