Türk milleti, Anıtkabir'e duyduğu saygı ve sevgiyi her geçen gün artırarak, bu eşsiz anıtı ziyaret ederek Büyük Önder Atatürk'e olan minnet ve şükran duygularını dile getirmeye devam etmektedir. Peki, Anıtkabir kaç yılında yapıldı? Anıtkabir ne zaman, hangi tarihte yapıldı?

Anıtkabir, Türk milletinin birliği, beraberliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdiği mücadeleyi sembolize eder. Atatürk'ün önderliğindeki devrimlerle Türkiye'nin modernleşmesini temsil eden bu anıtsal yapı, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak Türk tarihine ve kültürüne olan büyük katkısını sürdürmektedir. Peki, Anıtkabir kaç yılında yapıldı? Anıtkabir ne zaman, hangi tarihte yapıldı?

ANITKABİR KAÇ YILINDA YAPILDI?

Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği 10 Kasım 1938 tarihinden sonra yaptırılan bir anıt mezar ve ulusal anıt kompleksidir. Başkent Ankara'nın göbeğinde, Çankaya ilçesinde yer alan bu muazzam yapı, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık ve modernleşme idealini temsil eden büyük bir anıttır.