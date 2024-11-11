ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ANITKABİR'DEKİ MOZOLENİN TAM ALTINDAKİ MEZAR ODASINDAKİ 105 PİRİNÇ VAZO İÇERİSİNDE, TÜRKİYE'NİN 81 İLİ DIŞINDA HANGİSİNDEN GELEN TOPRAKLAR DA VARDIR?

A: Güney Kore ve Azerbaycan

C: Meksika ve Moğolistan

B: Musul ve Halep

D: Pakistan ve Libya

Cevap :