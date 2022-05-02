Anıtkabir bayramda açık mı? Bayramda Anıtkabir kaça kadar açık?

Anıtkabir bayramda açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek isteyenler, Anıtkabir ziyaret saat ve tarihlerini araştırıyor. Peki, Anıtkabir bayramda açık mı? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri...

ANITKABİR BAYRAMDA AÇIK MI?

Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır.



01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30

15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00

01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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