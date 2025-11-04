Animoca Brands Nasdaq'ta işlem görmeye hazırlanıyor

Web3 ve dijital varlık yatırımcısı Animoca Brands, yapay zeka şirketi Currenc Group ile ters birleşme yoluyla gelecek yıl Nasdaq'ta işlem görmeyi hedefliyor. Animoca, birleşme sonrası şirketin yüzde 95'ine sahip olurken Currenc hissedarları yüzde beş hisseye sahip olacak.

Kripto Fonlarına İlgi Artıyor

Animoca'nın geniş dijital varlık portföyü, kripto odaklı halka açık şirket ve fonlara olan ilginin rekor seviyelerde olduğu bir dönemde ABD yatırımcılarına doğrudan erişim sağlayacak. Şirketin kurucusu geçen yıl halka arz planlarını dile getirmişti.

Hong Kong merkezli Animoca, yıllardır kripto sektörünün en aktif girişim yatırımcılarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, geniş bir proje yelpazesini desteklerken önemli bir kripto varlık portföyü de biriktirdi.

Birleşme tamamlandığında yeni şirket Animoca Brands adını kullanacak ve Currenc'in Nasdaq kotasyonunu devralacak. İki şirket, anlaşmanın gelecek yıl sonuçlanmasını bekliyor.

Animoca Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, birleşmenin dünyanın ilk halka açık, çeşitlendirilmiş dijital varlık holdingi olacağını belirtti. Siu, Nasdaq yatırımcılarına DeFi, yapay zeka, NFT, oyun ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) alanlarında büyüme potansiyeline tek bir araçla erişim sunacaklarını söyledi.

Animoca, geçen yıl 500 milyon doların üzerinde dijital varlığa sahip olduğunu açıklamıştı. Şirket, Kraken, MetaMask ve Ledger dahil yaklaşık 400 Web3 şirketine azınlık yatırımları yapmış durumda.

Şirket, dijital varlık portföyünün Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi önde gelen kripto paraları içerdiğini bildirdi. Portföyde ayrıca Animoca'nın geliştirdiği sadakat tokenı MOCA da bulunuyor.

Animoca, 2020 yılında Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkmıştı. Siu, geçen yıl Hong Kong veya Orta Doğu gibi kripto dostu bölgelerde halka arz yapılabileceğini ifade etmişti.