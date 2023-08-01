Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde "Fez" karakterini canlandıran aktör Angus Cloud sevenlerini üzen haberin ardından arama motorlarında Angus Cloud öldü mü? Angus Cloud neden öldü? soruları gündeme geldi.

Angus Cloud öldü mü? Angus Cloud neden öldü? merak ediliyor. Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde "Fez" karakterini canlandıran aktör Angus Cloud hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında aratılan Angus Cloud öldü mü? Angus Cloud neden öldü? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ANGUS CLOUD ÖLDÜ MÜ?

Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde "Fez" karakterini canlandıran aktör Angus Cloud, hayatını kaybetti. Cloud'un ailesi, ruhsal sorunlarla boğuştuğunu ve babasını kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları açıkladı. Cloud'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Ailesi, 25 yaşındaki Cloud'un ölümünü "Bugün muhteşem bir insana veda etmek zorunda kaldık" sözleriyle duyurdu. Cloud geçen hafta babasını kaybetmişti ve ailesinin açıklamasına göre 'ruhsal sorunlarla boğuşuyordu'.

Ailenin açıklamasında "Tek avuntumuz Angus'un, aynı zamanda en iyi arkadaşı olan, babasıyla yeniden buluştuğunu bilmek" denildi.nAile bu acı olayın başkaları için de 'yalnız olmadıklarını ve sorunlarıyla sessizlik içinde tek başlarına mücadele etmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını' umduklarını belirtti. Cloud'un ölüm nedeni açıklanmadı.

People dergisi Cloud'un Oakland, California'daki aile evinde öldüğünü duyurdu .HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" dendi.

Cloud daha önce North Hollywood ve The Line gibi filmlerde ufak roller almış; Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi şarkıcıların video kliplerinde oynamıştı.