Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Angus Cloud hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Angus Cloud'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Angus Cloud kimdir? Angus Cloud kaç yaşında, nereli? Angus Cloud hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Angus Cloud hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Angus Cloud'un hayatını araştırıyor. Peki, Angus Cloud kimdir? Angus Cloud kaç yaşında, nereli? Angus Cloud hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ANGUS CLOUD KİMDİR?

Conor Angus veya tam adıyla Conor Angus Cloud Hickey (10 Temmuz 1998 - 31 Temmuz 2023), HBO televizyon dizisi Euphoria'daki Fezco rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu.

Ailesi, Euphoria için kadroya alınmadan önce taşınmayı planladığı İrlanda'da ikamet etmesine rağmen Cloud, Oakland, California'dan geliyor. Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda okudu. Brooklyn'deki Barclays Center'a yakın bir tavuk ve waffle restoranında çalışırken, Angus, kendisini dolandırdığından şüphelendiği Euphoria döküm ajanı Jennifer Venditti tarafından keşfedildi.