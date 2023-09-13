Angola hangi yarım kürede? Angola'nın konumu ve harita bilgisi

Güney Batı Afrika'da yer alan Angola'nın konumu ve harita bilgisi detaylandırıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Zambiya, Namibya ve Atlantik Okyanusu ile sınır komşusu olan Angola, coğrafi olarak büyük bir çeşitliliğe sahip. Ülkenin batısı Atlantik Okyanusu'na kıyı yapar ve başkenti Luanda, Atlantik Okyanusu'nun kıyısında yer alır. Angola, Güney Yarımküre'de bulunuyor ve bu durum iklimini ve mevsimlerini etkiliyor.

Angola, Güney Batı Afrika'da yer alan büyük ve çeşitli bir ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "Angola hangi yarım kürede?" ve "Angola nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Angola'nın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

ANGOLA NEREDE?

Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Zambiya, Namibya ve Atlantik Okyanusu ile sınır komşusu olan bir ülkedir. Ülkenin batısı Atlantik Okyanusu'na kıyı yapar ve sahil boyunca uzanan uzun bir kıyı şeridi vardır. Başkenti Luanda, ülkenin batısında Atlantik Okyanusu'nun kıyısında yer alır.

ANGOLA HANGİ YARIM KÜREDE?

Angola, Güney Yarımküre'de yer almaktadır. Bu, Angola'nın iklimini ve mevsimlerini Güney Yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Ülke coğrafi olarak büyük bir çeşitliliğe sahiptir; sahil bölgelerinden iç kesimlere kadar değişen coğrafyaya sahiptir.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Angola'nın haritası, sahil şeridi, nehirler, dağlar, savanlar ve ormanlar gibi coğrafi özellikleri içerir. Angola, dünyanın en büyük dördüncü nehri olan Kongo Nehri'nin kıyısında bulunur. Ayrıca, ülkenin iç bölgeleri zengin doğal kaynaklarla doludur.

Angola, Güney Batı Afrika'nın zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile tanınan bir ülkedir. Güney Yarımküre'de bulunması, Angola'nın iklimini ve mevsimlerini bu yarımküre standartlarına göre yaşadığı anlamına gelir. Bu yazı, Angola'nın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.