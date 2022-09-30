Orta Çağ'ın ilk yıllarında Britanya Adasını fetheden Cermen ırkına Anglosakson denir. Peki, Anglosakson Nedir, Kime Denir? Anglosakson Kültür Ve Düşünce Ne Anlama Gelir?

Anglosakson kültüründe din ve mitoloji önemli bir yer tutar. Bu halkın en önemli özelliklerinden bir diğeri geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmalarıdır. Peki, Anglosakson Nedir, Kime Denir? Anglosakson Kültür Ve Düşünce Ne Anlama Gelir? İşte detaylar haberimizde...

ANGLO-SAKSON NEDİR, KİME DENİR?

Jut, Ang ve Saks adlı üç ayrı kabileden oluşan Cermen ırkına Anglosakson denir.

ANGLO-SAKSON KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE NE ANLAMA GELİR?

Anglosakson kültür, teorik bilgiden ziyade sonuç odaklıdır. Pragmatizm felsefesinin doğmasında da etkili olan Cermen ırkı, kültür ve düşünce dünyasına etki eden birçok filozof yetiştirmiştir.

Anglosakson kültüründe din ve milliyet gibi kavramlar da önemli bir yer tutar. Bu nedenle dünya üzerindeki ilk ulus- devletler Germen ırkı tarafından kurulmuştur.

ANGLO-SAKSON NEREDEN GELİR?

1066'daki Norman Conquest'ten sonra Normanlar, İngiltere'de devralacak yeni bir hukuk sistemi yarattı. Hukuki sorunları gittikleri bölgenin örf ve adetlerine göre çözmeleri için ülkenin dört bir yanına hakimler gönderdiler. Bu yeni hukuk sisteminin amacı, hakimler tarafından oluşturulan ve ülke genelinde geçerli olacak bir ortak hukuka sahip olmaktı. Bu nedenle bu hukuk sistemine "Common Law" adı verilmiştir.

Medeni Kanun ile adaleti bulamayacaklarını düşünenler, "Allah rızası için ve hayır yolunda!" mottosuyla Krala başvurmaya başladılar. Ortak Hukukun eksik resmi kurallarını telafi etmek için bazı adalet kuralları geliştirildi. 1474'ten itibaren, bu adalet kuralları daha belirgin hale geldi ve Eşitlik Yasası adı verilen yeni sistemi yarattı. İlerleyen dönemde Pay Hukuku, Ortak Hukuk ile çelişmeye başlamıştır. Nihayet 1873-1875 yılları arasında çıkarılan kanunlarla mahkemeler istedikleri sistemi uygulama yetkisine kavuşmuştur.

Medeni Kanun ve Menkul Kıymetler Hukuku zamanın değişen koşullarına uyum sağlayamadığı için Kanun Hükmünde Kararname bir çözüm haline geldi. Bu sistem sorunların yasama faaliyetleriyle çözülmesine dayanıyordu, dolayısıyla bu yeni sistemin kaynağı da parlamentonun kendisiydi.