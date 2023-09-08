ANGİKAD, Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri Projesi'ni Tanıttı

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri Projesi'ni tanıttı. Proje kapsamında kadınların iş dünyasında adil ve eşit haklara erişimi, finansmana erişim kolaylığı ve teşviklerin artırılması gibi konular ele alındı.

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri Projesi"ni tanıttı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, etkinlikte yaptığı konuşmada, ekonomide kadın gücüyle büyümenin güçlü bir ülke inşa etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından kadınların iş dünyasında adil ve eşit haklara erişimlerinin sağlanmasının önemine işaret eden Diker, kadınların işe alımlarda ve terfilerde ayrımcılığa uğramamalarının, kadınlar açısından ücret eşitliğinin güvence altına alınmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Fırsat eşitliği odaklı teşvik talep ettiklerini belirten Diker, "Krizlerden ve sosyo-kültürel eşitsizliklerden her zaman birinci derecede etkilenen kadınların, çalışma hakkından eşit şekilde yararlanması sağlanmalı. Bu alanda yapılan çalışmaların işleyişteki yetersizliği, yaptırım gücünün etkisizliği ve ihtiyacın tam olarak karşılanamadığı gerçeği yadsınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Diker, girişimciliğin desteklenmesi adına kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıran teşviklerin ve hibe programlarının artırılması gerektiğini de bildirdi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç

Etkinliğe katılan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da projeyi önemli bulduğunu ve desteklediğini ifade etti.

Ardıç, Türkiye'de kadınların çalışma hayatında en dezavantajlı grubu oluşturduğunu belirterek, çalışma çağındaki kadın nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının istihdam grubunda olmadığına dikkati çekti.

Kadın iş gücünün sadece yüzde 1,7'sinin işveren konumunda bulunduğuna işaret eden Ardıç, "Sosyo-kültürel konular, finansal kaynaklara erişimdeki zorluklar ve eğitime erişimde yaşanan problemler kadınların iş hayatını girişini zorlaştırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği Türkiye'de halen sağlanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, ASO'nun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri belgesine sahip, Birleşmiş Milletler (BM) kadının güçlendirilmesi prensibinin imzalayıcısı olduğunu ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun yürütücülüğünü üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Odamızda kadınların daha fazla temsilini sağlamaya kararlıyız. ASO yönetimine ilk kez bir kadın üye seçildi ve Burcu Özbozkurt yönetim kurulumuzda yer aldı. Yeni dönemimizde yönetim kademesindeki kadın üyelerimizin sayısı arttı. Gelecek dönemlerde daha da yüksek olmasını hedefliyoruz."

Etkinliğe Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazoğlu da katıldı.