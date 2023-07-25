Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Angelino sakatlandı. Angelino sakatlandı mı? Angelino'nun sakatlık durumu nasıl? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

Angelino sakatlandı mı? Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Angelino sakatlandı. Angelino sakatlandı mı? Angelino'nun sakatlık durumu nasıl? Merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

ANGELİNO SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Zalgiris maçında sakatlandı. Leipzig'ten kiralanan sol bek kendini bir anda yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

84'TE SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino, ilk maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Mücadelenin 84'üncü dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

YERİNE DUBOIS GİRDİ

Başarılı sol bek bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. Okan Buruk, Angelino'nun yerine Leo Dubois'u aldı.