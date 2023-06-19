Angelino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Angelino Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Angelino ile gündem oldu. Peki, Angelino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Angelino Galatasaray'a gelecek mi?
Angelino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Angelino Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Angelino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Angelino Galatasaray'a gelecek mi?
ANGELİNO KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 4 Ocak 1997 (26 yıl yaşında), Coristanco, İspanya
Angeliño (d. 4 Ocak 1997), defans pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur. RB Leipzig'de forma giymektedir.
Galatasaray'a transferi konusunda henüz resmi açıklama gelmedi.