Angelino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Angelino Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Angelino ile gündem oldu. Peki, Angelino kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Angelino Galatasaray'a gelecek mi?