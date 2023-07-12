Angelino transferini açıklamaya hazırlanan Galatasaray, deneyimli sol bekin gelişini müjdeleyen paylaşımında bulundu. Futbolseverleri heyecanlandıran paylaşımın ardından ise Angelino Galatasaray'a mı geliyor? Angelino Galatasaray'a gelecek mi? Angelino hangi takımda oynuyor? soruları gündeme geldi.

Angelino Galatasaray'a mı geliyor? Angelino Galatasaray'a gelecek mi? Angelino hangi takımda oynuyor? soruları merak ediliyor. Galatasaray, Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Galatasaray, Angelino transferi konusunda taraftarını sevindirdi. Peki, Angelino Galatasaray'a mı geliyor? Angelino Galatasaray'a gelecek mi? Angelino hangi takımda oynuyor?

ANGELİNE GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu RB Leipzig'in sol beki Angelino'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANGELINO'NUN MALİYETİ

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların, Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödemesi ve futbolcunun sözleşmesinde ise 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.

MANCHESTER CITY FORMASI DA GİYDİ

Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. İspanyol sol bek kariyerinde Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giydi.