Galatasaray taraftarlarının beklediği Angelino transferi hakkında gelişmeler merak ediliyor. Konu hakkında Okan Buruk "Daha yeni haber geldi, hangi gün katılacağı belli değil" açıklamasını yaptı. Peki, Angelino Galatasaray'a geldi mi, transfer oldu mu 2023? Angelino ne zaman transfer olacak? Angelino kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Erden Timur, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde ilerleme sağladıklarını aktardı. Peki, Angelino Galatasaray'a geldi mi, transfer oldu mu 2023? Angelino ne zaman transfer olacak? Angelino kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

ANGELİNO GALATASARAY'A GELDİ Mİ 2023?

Erden Timur, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde ilerleme sağladıklarını aktararak, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, İspanya Milli Takımı'nda oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından biri. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince, çok mücadele etmek gerekiyor. Kulübüyle neticelendirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Timur, transfer gündemlerinde yer alan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile ilgili olarak, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek. Paredes zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda, duyduğunuz ve duymadığınız farklı alternatiflerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

ANGELİNO KİMDİR?

José Ángel Esmorís Tasende (d. 4 Ocak 1997), bilinen adıyla Angeliño. Sol bek pozisyonunda oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcudur. Bundesliga kulübü RB Leipzig'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Erken kariyeri

Angeliño, Galiçya eyaletine bağlı Coristanco'da doğdu. Galiçya, Carballo'daki EF Luis Calvo Sanz'da( Bergantiños FC'nin altyapı takımı) futbola başladıktan sonra, 2007'de 10 yaşında iken Deportivo La Coruña'nın altyapı takımına katıldı ve burada 6 yıl geçirdi.

Manchester City

8 Temmuz 2012'de Angeliño, Manchester City ile bir sonraki yılın Ocak ayında geçerli olmak üzere dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Başlangıçta 18 yaş altı takımlarda yer alan oyuncu, düzenli olarak yedeklerde de yer aldı.

30 Ocak 2016'da Angeliño, FA Cup'ta Aston Villa karşısında Gaël Clichy'nin yerine 81. dakikada oyuna girdi. Deplasmanda 4-0 galibiyetle sonuçlanan karşılaşma ile birlikte Angeliño ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

2016-17 sezonunda iki kez forma giydi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 24 Ağustos'ta Steaua Bucure?ti'yi 1-0 yendikleri maçta yedek oyuncu olarak çıktı. Bir sonraki maçına 21 Eylül'de EFL Kupası'nda Swansea City karşısında çıktı.

2015–2018: Avrupa ve ABD Kiralık Transferleri

Angeliño, 2015 yılında kiralık olarak New York City'e imza attı. Angeliño, kulüpteki ilk profesyonel maçına 12 Temmuz 2015'te Toronto ile 4-4 berabere kaldı. 46. ??dakikada Kwame Watson-Siriboe yerine oyuna girdi ve maçın ikinci yarısının tamamında oynadı.

27 Aralık 2016'da Angeliño'nun 1 Ocak 2017'den sezon sonuna kadar Girona'ya kiralanacağı açıklandı. 31 Ocak'ta, Girona'da tek bir maça dahi çıkmayan Angeliño'nun bunun yerine Mallorca'ya kiralık verileceği açıklandı. İlk maçına 5 Şubat'ta Real Oviedo'ya 2-1 mağlup oldukları maçta yedek oyuncu olarak çıktı.

4 Temmuz 2017'de Angeliño, önümüzdeki sezon için NAC Breda'ya kiralık verildi. Sezon boyunca, üç gol atıp yedi asist yaparken dört Ayın Çaylağı ödülü kazandı.

PSV Eindhoven

Eredivisie'deki etkileyici ilk sezonunun ardından Angeliño, 15 Haziran 2018'de PSV Eindhoven ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Eredivisie Sezonun Takımına seçildi ve Sezonun Yeteneği seçildi.

Manchester City'ye dönüş

Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angeliño ile yeniden sözleşme imzaladı. Angeliño, 21 Eylül'de 2019–20 Premier Lig sezonunda ilk maçına çıktı ve Etihad'da Watford'u 8-0'lık bir skorla yendikleri maçta Benjamin Mendy'nin yerine devre arasında oyuna dahil oldu.

2019–2021: RB Leipzig'e Kiralık Transferi

31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angeliño, sezon sonuna kadar Alman Bundesliga kulübü RB Leipzig'e kiralık verildi. İspanyol futbolcu, Alman futboluna hızlı bir giriş yaptı. 22 Şubat 2020'de, kulüpteki ilk golünü Schalke 04'e karşı Bundesliga maçında attı. Başlangıçta sol orta sahada oynadı ancak daha sonra geçici olarak sol bek pozisyonuna geçerken, Lukas Klostermann ile merkez savunmada oynadığı maçlarda oldu.13 lig maçına çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı. 13 Ağustos'ta Angeliño, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e karşı 2-1 galibiyetle geç gelen galibiyet golüne asist sağladı ve kulübün ilk Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Angeliño, Bundesliga'yı Saksonlarla üçüncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenilerek yarı finalde elendi.

8 Eylül 2020'de Manchester City, Angeliño'nun RB Leipzig'le kiralık sözleşmesinin 2020-21 sezonunun sonuna kadar uzatılacağını duyurdu. 20 Ekim 2020'de Angeliño, 2020–21 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçta golleri attı.8 Aralık'taki grup aşamasının son maçında Angeliño, Leipzing'in ilk golünü Manchester United karşısında atarak 3-2 galibiyetle rakibini geride bırakarak gruplardan çıktı.

RB Leipzig

12 Şubat 2021'de RB Leipzig, 18 milyon Euro transfer ücreti ile Angeliño'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı. 27 Şubat 2021'de Leipzig'in sosyal medya hesabında, "Angelino, küçük bir kas sorunu nedeniyle dışarıda kaldı." şeklinde bir paylaşım yapıldı. Angelino ise bu gönderinin altına "Hayır, hiçbir sorunum yok. Fitim." yorumunda bulundu. Dakikalar içerisinde oyuncu ve kulüp arasında gerilim hat safhaya çıktı. Leipzig, 2020/21 Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turunda Liverpool'a elendi. Bundesliga'da sezonu ikinci olarak tamamladılar. En başarılı sezonunu geçiren Angeliño, 37 resmi maça çıktı, 8 gol ve 9 asist yaptı.

2021/22 sezonunda Angeliño, SC Freiburg'a karşı finalde RB Leipzig ile DFB Kupası'nı kazandı. 2021/22 UEFA Avrupa Lign'nde takımı ile birlikte yarı finale kadar yükseldi fakat Rangers'e elendi. Angeliño, 45 resmi maçta oynadı ve en çok maça çıktığı sezonu geride bıraktı.

1899 Hoffenheim'a Kiralık Transferi

RB Leipzig, Ağustos 2022'de TSG 1899 Hoffenheim'dan sol bek David Raum ile sözleşme imzaladıktan sonra Angeliño, bir yıllığına satın alma seçeneğiyle kiralık olarak Hoffenheim'a transfer oldu. Hoffenheim formasıyla ilk maçına 2022'de Bundesliga'da VfL Bochum'a karşı evinde 3-2 kazandıkları maçta çıktı.Angeliño, Hoffenheim'da ilk 11'in ayrılmaz bir parçasıydı ve Bundesliga ve DFB-Pokal'de toplam 35 resmi maça çıktı, 1 gol attı ve 10 asist yaptı. TSG Hoffenheim 2022/23 sezonunu küme düşme mücadelesinin ardından 12. sırada bitirdi. Haziran 2023'te kulüp, Angeliño'nun etkileyici performansına rağmen satın alma seçeneğinin kullanılmayacağını ve Angeliño'nun Leipzig'e döneceğini duyurdu.

Milli Takım

Angeliño, Kasım 2013'te Almanya'ya karşı çıktığı İspanya U17 milli takımında forma giydi. Bunu 2018'de U21'ler için iki maç izledi.

Kişisel Hayatı

Angeliño'nun küçük erkek kardeşi Dani Tasende aynı zamanda bir futbolcu ve sol bek. Ayrıca gençken Manchester City'de oynadı ve şu anda İspanyol ekibi Villarreal B'de oynuyor.