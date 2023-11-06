İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği insanlık suçlarına ve Filistinlilere yönelik soykırımına sessiz kalmayan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie'ye babasından tepki gösterdi. Angelina Jolie'nin babası kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Angelina Jolie'nin babası kimdir?

Angelina Jolie'nin babası kimdir sorusu gündeme geliyor. ABD'li oyuncu Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Ardından, Angelina Jolie'nin babası merak ediliyor. Angelina Jolie'nin babası kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ANGELINA JOLIE'NİN BABASI KİMDİR?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği insanlık suçlarına ve Filistinlilere yönelik soykırımına sessiz kalmayan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie'ye babasından tepki geldi. Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, İsrail'in alçak saldırılarına sahip çıkarken kızının açıklamalarına "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı." diyerek tepki gösterdi.

KATLİAM YAPAN İSRAİL ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI

Amerikan bayrağının önünde çektiği videoda Voight, İsrail ve Filistin'den "Yahudiler için kutsal topraklar ve Tanrı'nın toprakları" olarak bahsederek, "İsrail ordusu toprağını, halkını korumalıdır. Bu bir savaş. Sol kesimin düşündüğü gibi medeni bir şekilde ilerleyemez." dedi.

"KIZIM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Voight ayrıca, kızı Jolie'nin daha önce sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarda Gazze'nin "toplu bir mezar" haline geldiğini ifade ederek, "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir ancak bu Gazze'de sivil halkın bombalanmasıyla kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." yorumunda bulunmasına ilişkin de açıklama yaptı. Voight, "Kızımın da çoğu kişi gibi Tanrı'nın onurunu, Tanrı'nın gerçeklerini anlamamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Dünyaca ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullanmıştı.