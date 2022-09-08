2016 yılında evliliklerini sonlandıran Angelina Jolie ve Brad Pitt bu kez Miraval Şatosu davasıyla gündeme geldi. Peki, Angelinea Jolie Brad Pitt'e neden dava açtı? Brad Pitt Angelina Jolie neden davalık oldu? İşte detaylar...

2014 yılında dünyaevine giren Hollywood'un en gözde çiftlerinden Angeline Jolie ve Brad Pitt, 2019 yılında olaylı bir boşanma süreci yaşamış ve daha sonra 6 çocuklarının velayeti için uzun süren bir hukuk mücadelesine girmişlerdi. İkili son günlerde 2008 yılında satın aldıkları Miraval Şatosu davasıyla gündeme geliyor. Peki, Angelina Jolie Brad Pitt'e neden dava açtı? Brad Pitt Angelina Jolie neden davalık oldu? Detaylar haberimizde...

ANGELİNA JOLİE BRAD PİTT'E NEDEN DAVA AÇTI?

Dünyaca ünlü aktör Angelina Jolie'nin 2014 yılında nikah törenlerini gerçekleştirdikleri Fransa'nın güneyindeki Miraval Şatosu Şaraphanesi'ndeki hisselerini Rus bir iş insanına devretmesiyle ikili arasındaki Miraval Şatosu davası başlıyor. Jolie, eski eşinin Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "Sus Payı" verdiğini ileri sürerek 250 milyon dolarlık dava açtı.

BRAD PİTT ANGELİNA JOLİE NEDEN DAVALIK OLDU?

Brad Pitt ve Angelina Jolie 2014 yılında nikah törenlerini gerçekleştirdikleri Miraval Şatosu Şaraphanesi'nin hisselerinin devredilmesi sonucunda davalık olmuşlardır.