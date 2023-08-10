Anevrizma nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Anevrizma, belirtileri zamanla artan ve tehlikeli sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Bu hastalık, bir kan damarının iç ve dış tabakalarının zayıflaması sonucu duvarının dışarı doğru baloncuk şeklinde genişlemesi durumudur. Anevrizmalar genetik yatkınlık, ateroskleroz, travma ve doğuştan gelen zayıf damarsal duvarlar gibi çeşitli nedenlerle oluşabilir. Peki anevrizma nedir, türleri nelerdir? Anevrizma neden olur, belirtileri nelerdir?

Hayatımızın en değerli varlığı olan sağlığımızı korumak ve anlamak için önemli konulara dikkat etmek gerekiyor. Baş ağrısı, görme sorunları, boyun ağrısı ve sertliği, çift görme ve nöbetler anevrizmanın belirtileri arasında yer alır. Anevrizma teşhisi, fiziksel muayene ve çeşitli görüntüleme testleri ile konulur. Tedavi yöntemleri ise anevrizmanın büyüklüğüne ve risk durumuna göre değişir. Anevrizma da bu konulardan biri. Peki, anevrizma nedir? Anevrizma türleri nelerdir? Anevrizma neden olur? Anevrizma belirtileri nelerdir? Anevrizma nasıl teşhis edilir? Anevrizma nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, bir kan damarının iç ve dış tabakalarının zayıflaması sonucu duvarının dışarı doğru baloncuk şeklinde genişlemesi durumudur. Bu zayıflama, damarın normal basınca dayanamayacak kadar incelmesine ve şekil değiştirmesine neden olur.

ANEVRİZMA TÜRLERİ

Anevrizmalar farklı tiplerde olabilir. En yaygın görülen sakküler anevrizma, fuziform anevrizma ve miksan anevrizmadır. Sakküler anevrizma, damar duvarının bir tarafında oluşan küçük keseler şeklinde genişlemeyi ifade ederken, fuziform anevrizma, damarın her iki tarafında eşit olarak genişlemesi anlamına gelir. Miksan anevrizma ise sakküler ve fuziform anevrizmaların karışımıdır.

ANEVRİZMA NEDEN OLUR?

Genetik Yatkınlık

Anevrizmaların oluşumunda genetik faktörlerin etkisi büyüktür. Aile geçmişinde anevrizma öyküsü olan kişiler, bu duruma yakalanma riski daha yüksektir.

Ateroskleroz

Ateroskleroz, arter duvarlarında plak birikimine bağlı olarak damarların sertleşmesi ve daralması durumudur. Ateroskleroz, anevrizma oluşumunda da önemli bir rol oynayabilir.

Travma

Kafa veya gövde bölgesine alınan ciddi bir darbe, damarlarda zedelenmeye ve anevrizma oluşumuna yol açabilir.

Doğuştan Gelen Zayıf Damarsal Duvarlar

Bazı kişiler doğuştan zayıf damar duvarlarına sahip olabilirler. Bu durum, damarların anevrizma oluşturma riskini artırır.

ANEVRİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş Ağrısı

Birçok durumda baş ağrısı sıradan bir rahatsızlık olarak görülse de, ani ve şiddetli baş ağrıları anevrizma belirtisi olabilir.

Görme Sorunları

Anevrizma, optik sinire baskı yaparak çift görme veya görme kaybına neden olabilir.

Boyun Ağrısı ve Sertliği

Boyunda şiddetli ağrı ve sertlik, anevrizma rüptürü belirtisi olabilir ve acil müdahale gerektirir.

Çift Görme

Anevrizma nedeniyle göz kaslarında zayıflama veya felç meydana gelebilir, bu da çift görme problemlerine yol açabilir.

Nöbetler

Anevrizma, epileptik nöbetlere neden olabilir.

ANEVRİZMA NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Fiziksel Muayene

Doktorlar, anevrizma teşhisi için fiziksel muayene yaparlar ve hastanın belirtilerini dikkatlice incelerler.

Görüntüleme Testleri

Anevrizmayı teşhis etmek için bazı görüntüleme testleri kullanılır:

Beyin Tomografisi (BT)

BT taraması, beyin görüntülerinin detaylı kesitlerini oluşturarak anevrizma gibi sorunları tespit etmeye yardımcı olur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG, elektromanyetik dalgalar kullanarak vücudun iç yapısını ayrıntılı olarak görüntülemeye yarayan bir görüntüleme yöntemidir.

Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA)

DSA, damarlara kontrast madde enjekte edilerek damarların röntgenle görüntülenmesini sağlar ve anevrizma teşhisinde kullanılır.

ANEVRİZMANIN TEDAVİSİ VAR MI?

Gözlem

Küçük ve belirti vermeyen anevrizmalar takip edilebilir ve tedavi gerektirmez. Doktorlar, düzenli kontrollerle anevrizmanın boyutunu izleyerek gerekli müdahaleyi zamanında yaparlar.

Cerrahi Müdahale

Büyük veya riskli anevrizmalar genellikle cerrahi olarak tedavi edilir. Cerrahi müdahale, anevrizmanın kapatılmasını veya alınmasını içerebilir.

Endovasküler Girişimler

Endovasküler girişimler, damar içi kateterlerle anevrizmanın tedavi edilmesini sağlar.

Koil Embolizasyon

Koiller, anevrizmanın içine yerleştirilerek kan akışının engellenmesini sağlar.

Stent Yerleştirme

Stentler, anevrizma bölgesindeki damarlara takılarak destek sağlar ve kan akışını düzenler.