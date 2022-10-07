Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Hull City yönetimi yeni bir isimle anlaştı. Andy Dawson ise Hull City'nin yeni teknik direktörü olduğu söyleniyor. Hull City internet sitesinde yayınlanan açıklama ardından Andy Dawson'un kim olduğu merak edildi. Andy Dawson kimdir? Andy Dawson kaç yaşında, nereli? Hull City yeni teknik direktörü Andy Dawson kimdir? Andy Dawson hayatı

Andy Dawson kimdir? sorusu Hull City'ye geleceği haberlerinin ardından merak edildi. Arama motorlarında Andy Dawson kimdir? sorusunu aratan futbolseverler Hull City'nin yeni teknik direktörünü merak ediyor. Shota Arveladze ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenen Hull City'de karar verildi. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, takımın yeni hocasını resmen açıkladı. Andy Dawson kimdir? Andy Dawson kaç yaşında, nereli? Hull City yeni teknik direktörü Andy Dawson kimdir? Andy Dawson hayatı

ANDY DAWSON KİMDİR?

Andrew Stuart "Andy" Dawson 20 Ekim 1978 yılında Northallerton'da doğdu. İngiliz eski futbolcudur. Defans pozisyonunda görev almaktaydı. Profesyonel futbolculuk kariyerine 1997'de, altyapısında da oynadığı Nottingham Forest'ta başladı. 1998-99 sezonunda kiralık olarak oynadığı Scunthorpe United'a 1999 yılında bonservisiyle birlikte transfer oldu. 2003'te transfer olduğu Hull City'de 2013 yılına kadar oynadı ve takım kaptanlığı yaptı. 2013-2015 yılları arasında bir kez daha Scunthorpe United'da oynadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Dawson, 2014 Ekim'inde bir maçlığına takımın geçici teknik direktörü olarak da görev yapmıştı.